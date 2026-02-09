Las Personalidades que brillaron en "La casita" de Bad Bunny

Personalidades latinas acompañaron a Bad Bunny en "La casita" montada en pleno medio tiempo del "Super Bowl".
Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G y Cardi B, fueron vistos juntos bailando con emoción los temas del Conejo Malo.
Desde muchos lugares los fans tomaron imágenes de sus artistas favoritos.
El grupo que estuvo en el mejor spot cantó las canciones:
- Tití Me Preguntó
- Me porto bonito
- Yo perreo sola
- Mia 5. Monaco
- Safaera
- I like it
- El Apagón
- La Mudanza
- Nuevayol
- Baile Inolvidable
- DtMF
Lo único más poderoso que el odio es el amor", se lee en la cuenta oficial de la NFL tras el show del puertorriqueño.
