Las Personalidades que brillaron en "La casita" de Bad Bunny

  • Por Selene Mejía
08 de febrero de 2026, 21:05
Las personalidades en la casita de bad Bunny. (Foto: AFP)

Las personalidades en la casita de bad Bunny. (Foto: AFP)

Personalidades latinas acompañaron a Bad Bunny en "La casita" montada en pleno medio tiempo del "Super Bowl". 

Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba, Karol G y Cardi B, fueron vistos juntos bailando con emoción los temas del Conejo Malo

bad bunny casita super bowl personalidades 5
Foto: Oficial.

Desde muchos lugares los fans tomaron imágenes de sus artistas favoritos. 

El grupo que estuvo en el mejor spot cantó las canciones: 

  • Tití Me Preguntó
  • Me porto bonito
  • Yo perreo sola
  • Mia 5. Monaco
  • Safaera
  • I like it
  • El Apagón
  • La Mudanza
  • Nuevayol
  • Baile Inolvidable
  • DtMF

Lo único más poderoso que el odio es el amor", se lee en la cuenta oficial de la NFL tras el show del puertorriqueño. 

bad bunny casita super bowl personalidades 2
Foto: AFP.

bad bunny casita super bowl personalidades 3
Foto: AFP:

jessica alba
Foto: AFP.

bad bunny casita super bowl personalidades 4
Foto: AFP

bad bunny casita super bowl personalidades 5
Foto: Oficial

