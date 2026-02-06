Guatemala se convierte en el epicentro de la inversión con la Expofranquicias 2026

-

El evento, organizado por la Asociación Guatemalteca de Franquicias, reunirá a marcas nacionales e internacionales los días 10 y 11 de febrero para dinamizar el ecosistema empresarial del país.

La Asociación Guatemalteca de Franquicias (AGF) anunció la celebración de la Expofranquicias 2026, el evento anual más importante para el sector, que busca consolidar el modelo de negocios probado como un motor de desarrollo económico en Guatemala.

La cita será los próximos 10 y 11 de febrero en el Auditorio de Zona Pradera, en la Ciudad de Guatemala.

José Fernández, director ejecutivo de la AGF, destacó que el objetivo primordial de esta edición es fomentar el crecimiento y la profesionalización del sector.

"Buscamos facilitar el contacto directo entre las marcas y los inversionistas, generando oportunidades reales que se traduzcan en nuevos negocios para el país", explicó Fernández.

Un abanico de oportunidades

Durante los dos días de exhibición, la Expofranquicias 2026 ofrecerá una experiencia integral que va más allá de la simple exposición de marcas.

El evento está abierto a cualquier persona interesada en invertir o expandir su portafolio de negocios.

El recorrido comienza con una exhibición comercial donde los asistentes podrán interactuar directamente con los franquiciantes para conocer los detalles de cada modelo.

Esta dinámica se complementa con una serie de conferencias y presentaciones especializadas que profundizarán en las tendencias actuales y la operatividad del sector.

Además, la agenda prioriza el intercambio estratégico a través de espacios de networking diseñados para que inversionistas y emprendedores puedan tejer redes de contacto y recibir asesoría personalizada sobre los niveles de inversión y el respaldo de marca.

Los participantes podrán explorar una oferta diversa que abarca múltiples industrias, desde el tradicional sector de alimentos y bebidas hasta servicios especializados en limpieza profesional, perfumería, consultoría, tiendas de motocicletas y comercio minorista.

Menor riesgo, mayor respaldo

Uno de los puntos clave que resalta la AGF es la seguridad que ofrece este modelo frente al emprendimiento tradicional.

Según Fernández, adquirir una franquicia permite al inversionista operar con un modelo de negocio probado, procesos estandarizados y, sobre todo, un acompañamiento operativo que reduce significativamente los niveles de incertidumbre al iniciar una empresa desde cero.

Aunque el cierre de negocios suele concretarse en los meses posteriores al evento debido a la naturaleza de las negociaciones, la AGF proyecta que la expo servirá como el punto de partida para numerosos procesos de expansión en la región.

La Expofranquicias 2026 se perfila así como la plataforma ideal para quienes buscan emprender con el respaldo de marcas consolidadas en el mercado guatemalteco e internacional.