Alerta preventiva por virus que afecta a gatos

-

La panleucopenia felina afecta a los gatos y podría ser mortal. Recientemente se ha propagado por distintos países vecinos, por ello, la prevención e información oportuna, es vital para proteger a tu mascota.

El virus afecta principalmente a gatos no vacunados, especialmente a felinos jóvenes.

Irene Velásquez, directora de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, MAGA, comentó a Soy502 las maneras de prevenir el contagio y los síntomas, con el fin de que puedas monitorear y notar cualquier cambio en tus michis.

¿Qué es la anleucopenia felina?

Es una enfermedad que afecta exclusivamente a los gatos y es altamente contagiosa, con frecuencia mortal. Se conoce como moquillo o parvovirus felino y es causado por un parvovirus muy resistente que destruye células de rápida división, dañando la médula ósea, los intestinos y el sistema inmunológico, causando una caída grave de glóbulos blancos.

Su transmisión

Se contagia a través de fluidos: orina, saliva, vómitos y heces, por lo tanto a través del contacto con jaulas, platos y el arenero.

Síntomas

Velásquez cuenta que los signos de que tu gato puede estar contagiado son fiebre, vómitos, diarrea, letargo, deshidratación y falta de apetito.

¿Cómo puedes prevenirla?

Limpia con regularidad el arenero, retirando los fluidos, por lo menos 3 veces al día. De vez en cuando cambia la arena por completo y lava la caja de arena con jabón.

Evita que tu gato salga a la calle para que no tenga contacto con otros animales que podrían estar contagiados. Es recomendable que tu gato se quede en casa.

Lleva a tu gato a chequeos veterinarios con regularidad y mantén al día su esquema de vacunación, Irene indica que es necesario que reciba la triple felina, contra la: Rinotraqueítis Viral Felina (herpesvirus felino), Calicivirus Felino (respiratorio) y Panleucopenia Felina (parvovirus felino).

MIRA: