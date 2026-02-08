Hermanos crean guía técnica para mejorar la producción de huevos en el país

-

La Revista del Avicultor ofrece información técnica para optimizar la producción de gallinas ponedoras en Guatemala, facilitando conocimientos sobre nutrición, bioseguridad y manejo adecuado para fortalecer la economía de productores rurales.

En un sector donde la tradición suele ganarle a la técnica, dos hermanos profesionales decidieron cambiar el rumbo de la producción de huevo en Guatemala.

Mercedes Sicajau, enfermera veterinaria, y Pedro Daniel Sicajau, agrónomo y especialista en gallinas, unieron sus conocimientos para lanzar La Revista del Avicultor, una guía técnica de 32 páginas que busca erradicar la producción "al azar".

Desde los que tienen un pequeño lote en su patio hasta las grandes granjas, muchos productores enfrentan pérdidas por falta de asesoría especializada.

Ante estos escenarios, los hermanos Sicajau identificaron que el éxito en el campo no es cuestión de suerte, sino de gestionar procesos científicos.

Con esta propuesta, los profesionales buscan que pequeños y medianos productores fortalezcan la avicultura como una fuente estable de ingresos familiares, promoviendo prácticas que mejoren la producción de huevos, reduzcan pérdidas y contribuyan al dinamismo económico de las comunidades rurales vinculadas también a la agricultura y actividades pecuarias.

"Queremos que las personas dejen de producir al azar y comiencen a gestionar procesos exitosos", explican los fundadores.

Con esa visión, la revista desglosa en sus 32 páginas información crítica sobre el manejo de gallinas ponedoras, cubriendo desde la bioseguridad y prevención de enfermedades, liderado por la experiencia clínica de Mercedes, hasta la nutrición y optimización de suelos y galpones bajo la dirección técnica de Pedro Daniel.

A diferencia de otros boletines técnicos, los textos de La Revista del Avicultor están escritos para ser comprendidos por todo público.

Por ello, la pueden consultar pequeños criadores, que buscan asegurar la sobrevivencia de sus aves, así como medianos y grandes productores que necesitan optimizar costos y maximizar la postura de huevos.

Distribución

En un departamento como Sololá, donde las condiciones de carreteras nacionales y caminos rurales dificultan el acceso de técnicos a las granjas, contar con este material impreso se convierte en una ventaja competitiva para no detener la producción.

Para que el conocimiento llegue a donde más se necesita, los hermanos Sicajau habilitaron canales directos de distribución. La revista ya se encuentra disponible en tiendas de agroveterinaria El Rancho, pero también pueden hacerse a través de pedidos directos llamando al teléfono 5571-4768.

Con esta iniciativa, Mercedes y Pedro Daniel no solo venden una revista; entregan una hoja de ruta para que el avicultor guatemalteco transforme su esfuerzo diario en una empresa rentable y sostenible.

Ideas

Javier Anleu, mercadólogo, comentó que la puesta en marcha de una revista especializada permite conectar con productores, criadores y público interesado en el tema. "La imagen ayuda a vender el producto, por lo que deben utilizarse fotografías de alta calidad de las aves para darle contexto y atractivo visual", explicó.

Si bien las publicaciones escritas deben competir con las ediciones digitales, tienen la ventaja de que pueden consultarse en cualquier momento, mientras que las revistas electrónicas dependen de la conexión a Internet para revisarlas.

"Eso sí, en el caso de las redes sociales se pueden utilizar plataformas como Facebook e Instagram para mostrar detalles como el 'detrás de la escena' de las granjas, y así conectar con los lectores", detalló Anleu.