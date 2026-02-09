Super Bowl: Seahawks cierran la primera mitad con ventaja ante los Patriots

-

Seahawks llegan al medio tiempo del Super Bowl LX arriba en el marcador, en un Levi's Stadium que no para de vibrar y que está listo para Bad Bunny.

En un juego en el que las dos defensivas han sido las grandes protagonistas, los Seattle Seahawks llegaron al medio tiempo del Super Bowl LX frente a los New England Patriots con ventaja de 9-0 en el marcador.

Jason Myers fue quien abrió el marcador para los Seahawks, hasta ahora, registra tres goles de campo. (Foto: AFP)

Los puntos para los campeones de la NFC han llegado exclusivamente por la vía del gol de campo. Tres específicamente convertidos por el pateador Jason Myers, de 33, 39 y 41 yardas, que tiene arriba a los Halcones Marinos.

Por su parte, los Patriotas no parecen encontrar hasta el momento el rendimiento sobre el emparrillado, pues en cinco series ofensivas, han permitido tres capturas de quaterback, algo que los ha privado de acercarse a la zona roja, para tratar de meterse en el marcador.

El atípico medio tiempo, que dura más debido al show que esta noche protagonizará el puertorriqueño Bad Bunny, le dará tiempo a ambos para evaluar lo hecho hasta ahora, pero seguramente la tarea tanto para Mike Vrabel (entrenador de los Patriots) como para Mike Macdonald (entrenador de los Seahawks) será la de despertar a sus respectivas ofensivas, que les ha costado carburar durante los primeros dos cuartos, aunque Seattle al menos ya ha anotado, se encuentra en ventaja y parece estar más entonada.