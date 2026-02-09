Así permanecerá aislado El Lobo en celda sin electricidad ni comodidades

-

Las acciones buscan reforzar el control penitenciario indicaron las autoridades.

Bajo estrictas medidas de seguridad permanecerá recluido Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", quien fue trasladado a un área de aislamiento dentro del Centro de Detención Renovación 1 tras los disturbios registrados en el recinto carcelario.

Según lo informado por autoridades penitenciarias, estas unidades cuentan únicamente con las condiciones básicas de encierro; no disponen de electricidad, comodidades ni contacto con el exterior, y permanecen bajo vigilancia constante.

Bajo estricto aislamiento Se ha cumplido la ley y la instrucción del Ministro de Gobernación y Viceministro de Seguridad "Esta solución permite que avancen los trabajos para reparar y reforzar Renovación 1" Jorge López Dellachiessa, director general de la DGSP

La medida busca reforzar el aislamiento de líderes criminales, evitar comunicación con estructuras delictivas y permitir que avancen los trabajos de reparación y reforzamiento en las áreas dañadas de Renovación 1 en Escuintla.

De acuerdo con el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, el objetivo es restablecer el control total del centro carcelario y garantizar el cumplimiento de las condenas bajo protocolos estrictos de seguridad.

El aislamiento de "El Lobo" responde a medidas tras motín. (Foto: Ejército de Guatemala)

El privado de libertad fue ubicado en uno de los contenedores adaptados como celda, espacios habilitados de forma temporal para resguardar a reos considerados de alta peligrosidad.

Su reubicación se realizó como parte de un operativo coordinado por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, en el marco de las acciones de control implementadas luego del motín.