Así permanecerá aislado El Lobo en celda sin electricidad ni comodidades

Las acciones buscan reforzar el control penitenciario indicaron las autoridades.
Bajo estrictas medidas de seguridad permanecerá recluido Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", quien fue trasladado a un área de aislamiento dentro del Centro de Detención Renovación 1 tras los disturbios registrados en el recinto carcelario.
Según lo informado por autoridades penitenciarias, estas unidades cuentan únicamente con las condiciones básicas de encierro; no disponen de electricidad, comodidades ni contacto con el exterior, y permanecen bajo vigilancia constante.
La medida busca reforzar el aislamiento de líderes criminales, evitar comunicación con estructuras delictivas y permitir que avancen los trabajos de reparación y reforzamiento en las áreas dañadas de Renovación 1 en Escuintla.
De acuerdo con el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, el objetivo es restablecer el control total del centro carcelario y garantizar el cumplimiento de las condenas bajo protocolos estrictos de seguridad.
El privado de libertad fue ubicado en uno de los contenedores adaptados como celda, espacios habilitados de forma temporal para resguardar a reos considerados de alta peligrosidad.
Su reubicación se realizó como parte de un operativo coordinado por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, en el marco de las acciones de control implementadas luego del motín.