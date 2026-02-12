Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Retiran otras 27 cámaras que habrían sido instaladas por pandilleros en zona 18

  • Por Geber Osorio
12 de febrero de 2026, 11:39
Ciudad de Guatemala
Las cámaras eran aparentemente utilizadas por terroristas del Barrio 18. (Foto: PNC)

Las cámaras eran aparentemente utilizadas por terroristas del Barrio 18. (Foto: PNC)

Hasta la fecha se han desinstalado 39 cámaras de vigilancia que no tenían autorización para operar en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Guarida del Barrio 18: Capturan a la "Yaky" y a su hijo con arma y drogas

Este miércoles 11 de febrero se han retirado otras 27 cámaras de vigilancia clandestinas que se encontraban instaladas en las distintas colonias de la zona 18.

Los dispositivos fueron desinstalados por agentes investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo de Policía Municipal y el Ejército de Guatemala.

Las autoridades retiraron este miércoles 27 cámaras de vigilancia clandestinas. (Foto: PNC)
Las autoridades retiraron este miércoles 27 cámaras de vigilancia clandestinas. (Foto: PNC)

Estas cámaras se presume que eran utilizadas por integrantes de la organización criminal Barrio 18, según indicaron las autoridades, quienes también deshabilitaron otras dos cámaras en la zona.

La hipótesis de las autoridades es que los integrantes del grupo criminal las utilizaban para vigilar a sus víctimas para planificar sus acciones, y a los agentes policiales que patrullaban en los sectores para resguardarse.

Las cámaras se encontraban instaladas en distintas colonias de la zona 18. (Foto: PNC)
Las cámaras se encontraban instaladas en distintas colonias de la zona 18. (Foto: PNC)

Durante tres operativos realizados en los últimos días en el marco del Estado de Sitio y la lucha contra el terrorismo por parte de las autoridades, se suman 39 cámaras clandestinas retiradas y 5 inhabilitadas, aseguró la PNC.

Las cámaras eran utilizadas presuntamente por el Barrio 18. (Foto: PNC)
Las cámaras eran utilizadas presuntamente por el Barrio 18. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar