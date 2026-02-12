Retiran otras 27 cámaras que habrían sido instaladas por pandilleros en zona 18

Hasta la fecha se han desinstalado 39 cámaras de vigilancia que no tenían autorización para operar en el sector.
Este miércoles 11 de febrero se han retirado otras 27 cámaras de vigilancia clandestinas que se encontraban instaladas en las distintas colonias de la zona 18.
Los dispositivos fueron desinstalados por agentes investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo de Policía Municipal y el Ejército de Guatemala.
Estas cámaras se presume que eran utilizadas por integrantes de la organización criminal Barrio 18, según indicaron las autoridades, quienes también deshabilitaron otras dos cámaras en la zona.
La hipótesis de las autoridades es que los integrantes del grupo criminal las utilizaban para vigilar a sus víctimas para planificar sus acciones, y a los agentes policiales que patrullaban en los sectores para resguardarse.
Durante tres operativos realizados en los últimos días en el marco del Estado de Sitio y la lucha contra el terrorismo por parte de las autoridades, se suman 39 cámaras clandestinas retiradas y 5 inhabilitadas, aseguró la PNC.