El "peculiar" nombre del nuevo hijo de Elon Musk y la cantante Grimes

Elon Musk revela que ha tenido su tercer hijo con la cantante Grimes.

El excéntrico multimillonario, Elon Musk, dueño de Tesla y de X, el antiguo Twitter, de 52 años, ha tenido un tercer hijo en secreto con la cantante Grimes, de 35 años.

Sin embargo, ya son padres de un hijo de tres años, llamado X Æ A-12, y de una hija de nombre Exa Dark Sideræl, de 19 meses.

Ahora, se ha dado a conocer la noticia sobre el nuevo integrante de la familia que también posee un nombre tan inusual como el de sus hermanos.

La noticia se reveló después de que se anunciara la biografía del magnate realizada por el periodista Walter Isaacson, quien compartió que Elon Musk y Grimes son padres por tercera vez.

Some pictures from my Musk book. pic.twitter.com/lZGRwey7z5 — Walter Isaacson (@WalterIsaacson) September 10, 2023

En el reportaje del periodista, se revela que el nombre del hijo del magnate es "Tau Techno Mechanicus", algo que Musk confirmó en su red social, X. "Tau Techno Mechanicus Circumference/Diameter", escribió en respuesta a una publicación de la cuenta de noticias de entretenimiento Pop Base, que menciona los nombres de sus tres hijos más pequeños.

Tau Techno Mechanicus



Circumference/Diameter — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2023

De momento no se conocen más detalles sobre el nacimiento de Tau. Tampoco se sabe si fue un embarazo natural o si recurrieron a otro método para concebirlo.