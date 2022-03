¿Qué le pedía Luis de Llano a las mujeres "bonitas" que buscaban fama?

Luis de Llano contó cuál era la condición que pedía a las mujeres atractivas que se acercaban a él para obtener una oportunidad en el medio del espectáculo.

EN CONTEXTO: Cynthia Klitbo sobre la relación de Sasha y Luis de Llano

El productor responsable de exitosas telenovelas, comedias y agrupaciones musicales como "Alcanzar una estrella", "Baila conmigo", "Agujetas de color de rosa", "Confidente de secundaria", "Papá soltero" y "Cachún cachún ra ra", "Timbiriche" y "Microchips", entre otros, reveló que sí tenía una condición para contratar a mujeres guapas.

“¿Tú te imaginas que el productor es un corrupto, sentando en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera?. No es cierto, ¡el productor se lleva unas friegas espantosas!, está desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana, si tu novela no tiene el éxito que quieres te lleva el tren, es más mito que otra cosa”, dijo en la entrevista con Yordi.

“Había de todo, lo peor era las mamás, perdón, ahí lo detengo, las mamás que llegaban con sus hijas y ahí las sentaban... a mí varias mamás me dijeron y les dije: ‘señora, perdóneme pero está usted equivocada'”, continuó.

“¿Tú crees que yo pude haber hecho la cantidad de grupos que hice, la cantidad de programas y novelas si eso fuera cierto? ¡Imposible!, es un mito que existe y existirá en el cine, en la televisión, en el teatro. Pero luego va a niveles más grandes, de eso viven las revistas del corazón y los programas de chismes, existe ese mito y va a seguir existiendo, porque en las novelas se vive aspiracionalmente”, expresó en el canal de Youtube de Rosado.

En el documental de Molotov llamado "Gimme the Power" lanzado en 2012, hay una parte donde de Llano asegura cuál era la condición que usualmente ponía a las guapas que llegaban con él a buscar una oportunidad, esto se agregó como parte de la canción "El carnal de las estrellas".

“Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperando, entonces la siento y le digo: ‘tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar, estás guapa, en las fotos te ves bien, tienes buen look. Entonces párate, date una vuelta, siéntate...’".

"Se empieza a poner nerviosa... ya sabes, cambia la situación. ‘Pues mira, yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición... Pero...no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a ser muy sincero y muy directo contigo”.

“Como que se empiezan a poner más nerviosas, se vuelve a cambiar de pierna, cambia de lugar... ‘te lo juro, que te voy a hacer la estrella de las estrellas...’ OK... ‘¿Cuál es?’ 'Cuando seas rica y famosa... ¡no te quiero volver a ver en mi vida!'”.

MIRA PARTE DEL DOCUMENTAL: