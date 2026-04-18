Manchester United se impone al Chelsea con gol de Cunha

En el último partido del día en la Premier League, el Chelsea se alejó de la clasificación para la Liga de Campeones tras caer en casa ante el Manchester United (1-0).
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Sin ideas frente a un Manchester United de una frialdad y eficacia implacables, el Chelsea encajó su cuarta derrota consecutiva en liga y quizá haya dejado escapar sus últimas opciones de clasificarse para la próxima Liga de Campeones.
Sextos con 48 puntos, los Blues están a cuatro unidades del Liverpool, primer equipo en puesto de clasificación para la próxima edición, que sin embargo afronta el domingo un difícil desplazamiento al campo de su vecino, el Everton.
Superados por el Manchester City (0-3) el domingo pasado, los hombres de Liam Rosenior dominaron esta vez a su rival, pero se vieron sorprendidos al final de la primera parte, en la primera incursión realmente peligrosa de los Red Devils, por medio de Matheus Cunha (44).
Tuvieron mala fortuna en la segunda parte, en particular con un cabezazo de Liam Delap al larguero (57), pero inquietaron muy pocas veces al United, tercero con 58 puntos y prácticamente con el billete asegurado para volver a la Champions, que no disputa desde la temporada 2023/24.