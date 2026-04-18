Iniciaron los playoffs de la NBA: Cavs derrotan a Raptors

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 126-113 sobre los Toronto Raptors este sábado y tomaron ventaja (1-0) en la primera ronda de los playoffs de la NBA, con Donovan Mitchell como principal figura anotando 32 puntos.
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Cleveland construyó su primera victoria de la postemporada desde la línea de tres donde concretó 16 de sus 32 intentos.
Mitchell, de 29 años y quien busca superar la primera ronda de los playoffs por primera vez en su carrera, disputó 70 partidos de la temporada regular en los que promedió 27,9 puntos, 4,5 rebotes y 5,7 asistencias.
El experimentado James Harden, quien llegó a Cleveland en un polémico traspaso de mitad de temporada con los LA Clippers, fue el tercer mejor anotador de los Cavs con un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias.
Por los Raptors, RJ Barrett anotó 24 puntos mientras que el georgiano Sandro Mamukelashvili sumó ocho rebotes en 20 minutos desde el banco.
Los Cavaliers cuentan con ventaja de campo en la serie al terminar como el cuarto mejor clasificado en la temporada regular y disputarán su segundo partido en condición de local este lunes en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.