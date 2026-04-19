¡Messi imparable! Doblete ante Colorado y el Inter Miami acecha el liderato

Con un doblete de Messi, el Inter Miami venció 3-2 en su visita a Colorado Rapids, en el debut de Guillermo Hoyos como entrenador de las garzas.
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El argentino abrió el marcador de penal al minuto 18 y sentenció al 81 con un remate al ángulo, alcanzando los 98 goles con el club. El otro tanto visitante fue obra del mexicano Germán Berterame.
El equipo de Hoyos parecía encaminar una victoria cómoda cuando Berterame marcó el 2-0 de cabeza en el tiempo añadido del primer tiempo (45+5). Sin embargo, el conjunto local reaccionó tras el descanso e igualó en apenas cuatro minutos con goles de Rafael Navarro (58) y Darren Yapi (62).
Cuando el impulso estaba del lado de los Rapids, volvió a aparecer la "Pulga" para decidir el partido con una jugada individual dentro del área, recortando hacia el centro y definiendo con precisión. El Inter terminó con diez por la expulsión de Yannick Bright al 88, pero logró sostener la ventaja.
Con este triunfo, las garzas suman 15 puntos y se ubican en la segunda casilla de la Conferencia Este, a una unidad del líder Nashville, que tiene un partido menos.