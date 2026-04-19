Trump descarta que Irán presione a Estados Unidos con el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos advierte que podrían retomarse acciones militares si no existe un acuerdo.
TE PUEDE INTERESAR: Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Irán no tiene capacidad para presionar a su país respecto a el control del Estrecho de Ormuz, en medio de la tensión por esta ruta utilizada para el transporte de petróleo.
Desde el Despacho Oval, indicó que Teherán ha intentado utilizar el paso marítimo como herramienta de presión, pero aseguró que Estados Unidos no responderá a ese tipo de acciones. También mencionó que se mantienen conversaciones entre ambos países y que podrían conocerse resultados en el corto plazo.
El estrecho continúa bajo control iraní desde finales de febrero, en un contexto de tensión tras acciones militares vinculadas a Estados Unidos e Israel. Esta vía es utilizada para el tránsito de una parte importante del petróleo a nivel mundial.
Trump advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, podrían retomarse acciones una vez finalice el cese al fuego vigente. Mientras tanto, indicó que su país mantendrá presencia en la zona.
Por su parte, autoridades iraníes han señalado que mantienen control sobre el estrecho, mientras continúan las diferencias en torno a nuevas negociaciones.