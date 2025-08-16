Pedro Altán se viste de héroe para darle el triunfo a Municipal

-

Estuvo lesionado durante un mes y su regreso ha sido por todo lo alto. En su debut de temporada asistió a José Martínez para el triunfo ante Real España (2-1) y ahora se vistió de héroe al marcar el gol de la victoria "in extremis" de Municipal 3-2 sobre Malacateco.

Lo de Pedro Altán es de aplaudir cuando faltan días para el partido de Guatemala ante El Salvador, en la eliminatoria mundialista, y él es uno de los llamados a marcar la diferencia.

¡Los Rojos lo ganaron en el último suspiro!

Jornada 5 – Apertura 2025

⚽ Malacateco 2-3 Municipal



Goles de los Toros:

⚽ José Franco 22’, 32’



Goles Escarlatas:

⚽ José Franco 22', 32'

Goles Escarlatas:

⚽ Yasniel Matos 2', 10' - Pedro Altán 90+5'

Rudy Barrientos hizo un perfecto cambio de juego al vacío, Altán ganó a la espalda de los defensores toros, acomodó el balón y sacó un zurdazo imposible para Miguel Jiménez, al 90+4. Ambos protagonistas del tanto iniciaron el juego en el banquillo.

Es el tercer triunfo de Municipal, que sigue invicto, para colocarse como sublíder y meterle presión a Mixco (12 unidades), que visita este domingo a Mictlán.

Cubano goleador

Yasnier Matos fue titular y reclamó su puesto con un doblete en menos de 10 minutos de juego. Ambos tantos fueron con asistencia del panameño Davis Contreras, que lució bien como repartidor de balones.

FT | ¡LO GANA MUNICIPAL!



Gracias al doblete de Yasnier Matos y la anotación al último de Pedro Altan, Municipal asegura los 3 puntos de visita en el #Apertura2025 #VamosRojos



Gracias al doblete de Yasnier Matos y la anotación al último de Pedro Altan, Municipal asegura los 3 puntos de visita en el #Apertura2025 #VamosRojos

El cubano anotó a los 50 segundos con dos elegantes regates, primero para sacarse al portero, apresurado en su salida, y el segundo para dejar en el camino al último defensa después de una linda filtración de Contreras.

Por la misma vía, al minuto 10, el canalero dejó frontal a la portería a Matos quien tiró a colocar de derecha para el 2-0.

Parecía que los escarlatas habían resuelto el juego, pero una jugada muy inocente cambió la historia. Balón a tierra, Chava Estrada le devuelve la pelota a Kénderson Navarro, a quien se le escapó por debajo del pie izquierdo. Debían haber toques de, al menos, dos jugadores para que fuera válida la anotación. El árbitro Walter López interpretó que Navarro había hecho contacto y se dio el descuento.

Eso desequilibra a cualquiera, 10 minutos después José Franco aprovechó una desesperada salida de Navarro para bañarlo con un globito en sentenciar el empate.

MT | Nos vamos al descanso en el Estadio Israel Barrios con empate a 2 goles.#VamosRojos



⚽️ Y. Matos (x2)

Polémica

Los rojos tuvieron para ganar al 71, pero el disparo de Pedro Altan pegó en el poste, tras otra filtración de Davis Contreras.

Antes, al 58, se había dado otra polémica. Cuando Walter López le marcó una inexistente falta a Joshua Trigueño sobre Navarro, al momento que soltó el balón en un centro que parecía intrascendente.

Los rojos celebran el triunfo, pero lamentan la salida por lesión del argentino Cristian Hernández, con una molestia muscular en el posterior izquierdo.