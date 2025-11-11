Pedro Julio Samayoa, el futbolista prófugo y su vinculación al Caso Claudina

-

Un Juzgado de Mayor Riesgo declaró la rebeldía en contra de cinco integrantes de una familia, uno de ellos es un futbolista profesional quien recientemente anunció su retiro. Están acusados en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005.

Pedro Julio Samayoa Moreno es un hombre de 40 años de edad, su nombre podría pasar desapercibido para muchos, pero su rostro es familiar en el mundo de los deportes.

Durante los últimos 20 años, Samayoa Moreno se desempeñó como jugador de fútbol profesional. Militó con varios clubes como: Municipal, Universidad de San Carlos, Iztapa, Mixco, Petapa, Xelaju, entre otros. Su último fichaje fue en Chiquimulilla, en la Primera División del fútbol guatemalteco.

En mayo de este 2025, Samayoa Moreno anunció su retiro del fútbol. Sin embargo, en los últimos días su nombre comenzó a compartirse, pero muy lejos de las noticias de deportes. El 11 de junio de este año, un juzgado ordenó su captura. Las autoridades lo buscan por tres delitos vinculados al caso de la desaparición y asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz.

Debido a que no ha sido ubicado, el Juzgado de Mayor Riesgo D, declaró la rebeldía en su contra; acusación que también pesa sobre su mamá, hermano, expadrastro y excuñada.

A todos los integrantes de esta familia los acusan de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

Pedro Julio, como le dicen en la cancha, jugó en el torneo pasado con el equipo de la Primera División, Chiquimulilla, pero después se retiró.

También cerró las cuentas de redes sociales. Así lo cuentan personas allegadas al mundo del fútbol nacional. Hasta el momento se desconoce su paradero.

"Amigo de la víctima"

Pedro Julio Samayoa Moreno y su familia están acusados por la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrida en 2005.

El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que el Ministerio Público no ha divulgado detalles de la acusación. Solo que dos personas más, Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel están ligadas a proceso penal.

Sin embargo, un informe emitido en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que Pedro Julio era amigo de la víctima, Claudina Isabel y que el día de su desaparición, el 12 de agosto de 2005, estuvieron juntos en una fiesta.

El informe, encaminado en señalar las falencias de las instituciones para la búsqueda de Claudina Isabel, resalta la declaración que en ese momento brindó Pedro Julio:

"Según la versión de su amigo, Pedro Julio Samayoa Moreno acompañó a la presunta víctima esa noche, alrededor de las 12:30 am del 13 de agosto de 2005. Claudina Isabel abandonó la fiesta en la que se encontraban y se habría marchado sola hacia su casa", se lee en el documento.

En ese entonces, él ni su familia estaban acusados, ni aparecían como sospechosos. De hecho, hasta colaboraron con la búsqueda.

"A partir de ese momento los padres de Claudina Isabel iniciaron su búsqueda, junto con la madre de Pedro Julio Samayoa y las personas que la acompañaban. Indican que visitaron el lugar de la fiesta. Aproximadamente a las 2:55 am, encontrándose en la garita de seguridad de la Colonia Panorama, la madre de Pedro Julio Samayoa les comentó que en ese momento había recibido la llamada de su hijo Pedro Julio y que éste, llorando, le había dicho que ya estaba en su casa. Así que ella se retiró con el ofrecimiento de buscar a Claudina Isabel en los barrancos existentes camino a su casa", según se lee en otro fragmento del informe.

En las investigaciones preliminares, hubo otros sospechosos, pero nada que hiciera creer que la familia de Pedro Julio estuviera involucrada.

Alerta Isabel-Claudina

En el documento de la CIDH, identificado como "Velásquez Paiz y otros. Informe de Fondo Nº 53/13", se señalan las falencias que hubo para localizar a la víctima. Desde el momento en que la Policía Nacional Civil informó que se debía esperar 24 horas de la desaparición para poder denunciar, hasta la manera en que se procesó la escena del crimen y las posteriores diligencias que en ese momento hizo el Ministerio Público.

En el informe, la CIDH confirmó que el Estado de Guatemala violentó los derechos y garantías de Claudina Isabel y su familia.

"En el presente caso, la CIDH observa que desde el momento de conocer la desaparición, las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia para investigar el paradero y posterior muerte de Claudina Isabel Velásquez, en contravención con los deberes que impone la Convención de Belén do Pará", se lee en una de las conclusiones del informe.

Por último, emitió recomendaciones:

"Completar la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial con el objeto de esclarecer el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz e identificar, juzgar y, en su caso sancionar a los responsables", se lee como una de las recomendaciones, además de adoptar otras medidas para mejorar los protocolos de búsqueda.

Por el caso de Claudina Isabel, que se sumó al de María Isabel Véliz, es que se aprueba en 2016 la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas y con la que se coordina la creación de la Alerta Isabel-Claudina que empieza a funcionar en 2018.