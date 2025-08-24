Pedro Martínez, el pastor que fue asesinado en Esquipulas

La comunidad cristiana de Esquipulas ha repudiado la muerte del pastor.
El líder religioso Pedro Antonio Martínez Solís, de 64 años, fue asesinado mientras estaba en su casa, ubicada en Cuesta del Pedrero, aldea Valle de Jesús, Esquipulas.
Según vecinos, el pastor estaba en el corredor cuando fue sorprendido por un hombre que le disparó sin mediar palabra.
Al escuchar las detonaciones, familiares salieron para auxiliarlo, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.
Testigos aseguran haber visto al atacante huir entre la montaña. Debido a la cercanía con la frontera, se presume que pudo haber cruzado hacia territorio hondureño.
Muy querido en su comunidad
Martínez administraba la Iglesia Amigos en Valle de Jesús, era muy querido y respetado en su comunidad.
Fieles que asistían a su iglesia afirman que era un hombre muy tranquilo y que no estaba involucrado en ningún problema.
El pastor será sepultado en un cementerio de la comunidad.