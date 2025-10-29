¡Peleas y agresiones en el tráfico! Hasta 4 casos mensuales en la Ciudad de Guatemala

-

La Entidad Metropolitana Reguladora del Tránsito (Emetra) reveló cifras preocupantes sobre la seguridad vial en la ciudad de Guatemala, donde se registran hasta 4 enfrentamientos físicos de conductores mensuales, sumados a un promedio de 35 colisiones diarias en la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora que arrastró a PMT, denunció a la agente por abuso de autoridad

En la Ciudad de Guatemala se registran entre tres y cuatro casos mensuales de enfrentamientos físicos entre conductores, según datos de la Entidad Metropolitana Reguladora del Tránsito (Emetra).

Estos incidentes incluyen agresiones directas, daños a vehículos y destrucción de retrovisores.

Además de los altercados, autoridades de tránsito reportan un promedio de 35 colisiones diarias en la capital, una cifra que refleja la necesidad de mayor responsabilidad y prevención entre los conductores.

Autoridades de tránsito atribuyen la escalada de violencia vial a la falta de control emocional de los pilotos. (Foto ilustrativa: istock)

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que cualquier persona involucrada en un altercado puede presentar su denuncia o queja ante las instancias correspondientes.

Sin embargo, Montejo explicó que muchos de estos episodios surgen por reacciones impulsivas de los conductores, quienes actúan bajo un estado de "emoción violenta", poniendo en riesgo su seguridad y la de otros usuarios de la vía.

“ Lamentablemente en estos tiempos a nivel general muchas personas están actuando de manera ilógica, de manera violenta e irracional poniendo en peligro a todos los usuarios ” Amilcar Montejo, director de comunicación Emetra

Además, agregó que este tipo de conductas evidencian un uso inadecuado del espacio público y una falta de control emocional.

La violencia vial es un problema reconocido en la ciudad de Guatemala, donde autoridades de tránsito han señalado un aumento de enfrentamientos, sobre todo entre motoristas.

Una causa recurrente es la falta de cortesía al no ceder el paso, lo que evidencia la poca paciencia de los conductores.

En la Ciudad de Guatemala se registran hasta 4 enfrentamientos físicos de conductores mensuales, sumados a un promedio de 35 colisiones diarias en la capital. (Foto ilustrativa: istock)

Con más de 1.15 millones de vehículos circulando, el denso tráfico metropolitano agrava los conflictos. Emetra ha advertido que una pelea puede afectar la circulación de más de 1,500 autos, paralizando zonas clave.

Las 35 colisiones diarias evidencian la crisis de seguridad vial, ligada a la falta de responsabilidad en el tránsito capitalino.

Amilcar Montejo hizo un llamado a mantener prudencia y criterio en el tránsito para evitar que los conflictos escalen.