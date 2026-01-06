Películas familiares para celebrar el Día de los Reyes Magos

Cada cinta ofrece una visión única de los Reyes Magos.
Más allá de la tradición, hay películas que se han encargado de representar a los Reyes Magos con historias divertidas y aptas para todo público.
Los Reyes Magos: la verdad (2022)
Melchor, Gaspar y Baltasar, cansados de estar siendo opacados por Santa Claus, deciden abrir la puerta de su casa a unos cineastas para grabar su día a día para un documental. Se encuentra disponible en Prime Video.
Los Tres Reyes Magos (1974)
Considerado el primer largometraje animado de México y Latinoamérica, se centra en mostrar el viaje de los magos a Belén para adorar al Niño Jesús y solo se puede ver en YouTube.
Los Reyes Magos (2003)
Se centra en las pruebas, tentaciones y enemigos que Melchor, Gaspar y Baltasar deben enfrentar para cumplir su destino. Se encuentra en el sitio Tubi.
Reyes contra Santa (2022)
Exclusiva de Prime Video, en el filme se disputa el cariño y popularidad que se tiene con los niños de todo el mundo con competencia, celos y tradición de por medio.
El cuarto rey mago (1985)
Cuenta la historia de Artabán, el miembro menos conocido de los magos, quien, en medio de su viaje hacia Belén, deberá elegir entre ayudar a las personas o llegar a tiempo; está disponible en Tubi.