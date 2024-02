¿En peligro de muerte? Hermano de Daniel Bisogno rompe el silencio sobre su salud

-

El hermano de Daniel Bisogno contó la realidad sobre el estado de salud del famoso conductor.

La salud de Daniel Bisogno ha preocupado a muchos, pues lleva más de una semana hospitalizado y lleva seis días en terapia intensiva por una bacteria en sus pulmones.

En redes sociales existe la idea de que el programa "Ventaneando" está ocultando la verdad sobre el estado de salud del conducto, pues muchos conductores han sido muy cerrados ante los cuestionamientos de la prensa.

El hermano de Daniel, Alex, se presentó en el hospital en el que se encuentra el conductor, y respondió cuestionamientos sobre la salud del mismo.

El pasado 22 de febrero, un reportero de Chisme No Like habló con Alex, al ser cuestionado sobre la salud del presentador, este respondió:

"Está bien, está bien. Esta fuera de peligro. No, no (está entre la vida y la muerte), dicen muchas cosas", respondió Alex.

Según el hermano del presentador, Daniel Bisogno no está en riesgo de muerte, a pesar de que se encuentre intubado, recoge Infobae.

Durante la mañana de este jueves 22 de febrero, la periodista, Ana María Alvarado ha dado a conocer que los médicos extubaron a Daniel Bisogno, ya que se encuentra grave.

Por ello, los doctores volvieron a inducirlo al coma, siendo este el procedimiento al que habría sido sometido hace algunos días, de acuerdo a lo que informó Pati Chapoy en "Ventaneando", .

La conductora del matutino "Sale El Sol" señaló que los médicos despertaron a Bisogno en la tarde del miércoles 21 de febrero, sin embargo decidieron regresarlo al coma inducido. Ya que seguirá en tratamiento contra la infección que se le detectó en los pulmones recientemente.

"Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable", indicó en "Sale el Sol", la periodista Ana Alvarado.