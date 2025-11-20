Capturan a peligroso pandillero salvadoreño en Belice y lo trasladan a Guatemala

Un peligroso pandillero salvadoreño requerido por homicidio y tenencia ilegal de armas, fue localizado en territorio beliceño y entregado a la Interpol Guatemala.
Un peligroso pandillero salvadoreño, identificado como Julio César Murillo Mena, fue localizado en territorio beliceño y posteriormente trasladado a Guatemala para su entrega a las autoridades competentes.
Su ubicación fue coordinada entre agentes de Interpol en Melchor de Mencos, Petén, y autoridades migratorias de Belice, indicó la Policía Nacional Civil guatemalteca.
Murillo Mena es requerido en El Salvador, donde enfrenta procesos por homicidio y por tenencia, portación o conducción de armas de fuego.
Tras su llegada a las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, las autoridades confirmaron que será entregado a las autoridades salvadoreñas correspondientes para continuar con los procedimientos legales en su contra.