Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a peligroso pandillero salvadoreño en Belice y lo trasladan a Guatemala

  • Por Susana Manai
20 de noviembre de 2025, 08:20
Se concretó el traslado del pandillero fugitivo a Guatemala para su posterior entrega a las autoridades salvadoreñas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Se concretó el traslado del pandillero fugitivo a Guatemala para su posterior entrega a las autoridades salvadoreñas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Un peligroso pandillero salvadoreño requerido por homicidio y tenencia ilegal de armas, fue localizado en territorio beliceño y entregado a la Interpol Guatemala. 

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a pareja que exigían Q40 mil a comerciante en Ciudad Real 

Un peligroso pandillero salvadoreño, identificado como Julio César Murillo Mena, fue localizado en territorio beliceño y posteriormente trasladado a Guatemala para su entrega a las autoridades competentes. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Su ubicación fue coordinada entre agentes de Interpol en Melchor de Mencos, Petén, y autoridades migratorias de Belice, indicó la Policía Nacional Civil guatemalteca. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Murillo Mena es requerido en El Salvador, donde enfrenta procesos por homicidio y por tenencia, portación o conducción de armas de fuego.

Tras su llegada a las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, las autoridades confirmaron que será entregado a las autoridades salvadoreñas correspondientes para continuar con los procedimientos legales en su contra. 

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar