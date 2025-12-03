"Pensar el cine" el taller para quienes desean ser críticos del séptimo arte

-

PROCINE, eje de formación impulsado por la Academia de Cine y Audiovisual de Guatemala, con apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, impartirá la clase magistral: "Pensar el cine: el rol de la crítica en una industria que se fortalece".

La exposición explica qué es la crítica de cine y situación actual en Guatemala, además de su relación con la producción de cine nacional. También se abordará cómo funciona la votación de los expertos guatemaltecos en los premios de talla mundial como los Globos de Oro, galardón entregado por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood.

Foto: David Lepe.

Encargado del tema

La ponencia será impartida por David Lepe, periodista cultural con 20 años de trayectoria, quien ha escrito en distintos medios escritos de Guatemala, además de ser uno de los votantes en los Globos de oro por tercer año consecutivo.

"Estoy agradecido por esta invitación de PROCINE. Estoy convencido de que la crítica de cine en Guatemala puede llegar a ser un vínculo directo y de valor entre las obras fílmicas y la audiencia", explicó acerca de esta oportunidad.

La crítica de cine

Ser crítico requiere un conocimiento profundo del arte cinematográfico, habilidades analíticas y de escritura, y cultura general, quienes la ejercen analizan y evalúan películas, influyendo así en la opinión pública y en la industria del cine.

Se debe conocer cómo se hace una película, incluyendo la dirección, el guion, el montaje y la narrativa, también la situación política, histórica y social dentro de la industria, comunicando opiniones de manera efectiva.

No existe un título para esta profesión, sin embargo puede ejercerse a través de una licenciatura en cine, tener estudios cinematográficos, de periodismo o escritura creativa.

Según Lepe, el objetivo de la clase magistral es presentar el panorama de esta profesión, muchas veces incomprendida, la actualidad de esta dentro y fuera del país y los distintos canales utilizados en este oficio.

"Toda persona que esté interesada en la crítica y la apreciación de cine, queda invitada", dijo.

Fecha y hora

El evento se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a. m., en el auditorio del Centro Cultural de España en Guatemala, ubicada en la 6 Avenida 11-02, zona 1, Edificio Lux, 2do. Nivel.

La actividad gratuita y abierta al público (hasta llenar aforo).

La Academia de Cine y Audiovisual de Guatemala

Está conformada por profesionales de las distintas especialidades de la creación cinematográfica. Su objetivo es trabajar por la promoción, investigación, desarrollo y preservación de la cinematografía de Guatemala a nivel nacional e internacional.

Es la responsable de seleccionar la película guatemalteca que representa al país en premios internacionales, tales como el Oscar, Goya, Ariel y Macondo, entre otros. Ingresa aquí.

PROCINE

Se trata de un proyecto impulsado por la Academia que tiene como objetivo fomentar la formación, investigación y desarrollo profesional en el ámbito cinematográfico. A través de actividades educativas, talleres, laboratorios y programas de capacitación, busca fortalecer las capacidades de los creadores guatemaltecos y promover la producción de obras con mayor calidad artística y técnica.

Funciona como una plataforma de encuentro y articulación entre cineastas emergentes y profesionales consolidados, generando oportunidades de colaboración y crecimiento creativo, impulsa un ecosistema donde la innovación, la experimentación y la profesionalización se convierten en pilares para el desarrollo sostenido del cine en Guatemala. Ingresa aquí.