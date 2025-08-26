Pepe Barbero llega al Congreso y hace una petición a los diputados

-

Los profesionales de la barbería buscan tener su propia fecha conmemorativa y para ello piden la creación de una ley en el Congreso.

Mientras que los diputados del Congreso buscan acuerdos para la aprobación de distintas leyes, un grupo de personas, encabezadas por Pepe Barbero, les llevaron una propuesta al Palacio Legislativo.

La comitiva, con banderas de Guatemala en manos, recorrió el Paseo de la Sexta Avenida en la zona 1 capitalina y otros puntos del Centro Histórico hasta llegar a la sede del parlamento, donde pidieron una ley que declare el Día Nacional del Barbero.

El profesional de la barbería y creador de contenido impulsa el anteproyecto de ley y en él plantea que cada 25 de agosto se reconozca a quienes ejercen ese oficio. Según dijo, en tal fecha se celebra a nivel internacional el Día del Peluquero, por lo cual se busca que Guatemala también lo conmemore.

El movimiento dio buenos resultados, según el promotor, pues el diputado Nery Rodas se comprometió a presentar la iniciativa correspondiente e impulsarla para su aprobación.

Pepe Barbero propone que el 25 de agosto se reconzca a quienes se dedican a la barbería en el país. (Foto: FB/Pepe Barbero)

"Para dignificar el oficio"

A su arribo al Congreso, Pepe Barbero entregó una carta a Rodas, en la cual menciona que "esta propuesta nace del deseo de dignificar un oficio que, a lo largo de la historia, ha sido parte fundamental del desarrollo social y cultural de nuestro país".

"El barbero no es únicamente la persona que corta el cabello o arregla la barba; es un profesional que aporta identidad, confianza y bienestar a quienes atiende", se lee en el texto.

Sobre Pepe Barbero

Pepe Barbero es un guatemalteco de 34 años, apasionado por el mundo de la barbería. En una entrevista ofrecida el año pasado a Soy502 reveló detalles de sus proyectos, como su academia ubicada en la 11 calle, 0-49 de zona 10.

"Estoy muy contento porque le damos la oportunidad tanto a hombres como mujeres, no importando la edad, que aprendan barbería. No solo es un arte, sino que es un oficio que los hace económicamente auto sostenibles llevando el sustento diario a su casa", relató.

También se ha dado a conocer en redes sociales gracias a sus obras sociales que han ayudado a cientos de personas. Entre ellas, la barbertruck y la bicibarbería.

"Aleatoriamente se sale a hacer cortes de cabello a diferentes partes del país y a diferentes municipios de Guatemala, con el fin de apoyar a los guatemaltecos de a pie, o personas en la calle y les brindamos un corte de cabello totalmente gratis", mencionó a Soy502.