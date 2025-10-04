Versión Impresa
La pequeña de 9 años que sufría maltrato y era obligada a vender en la calle

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de octubre de 2025, 12:55
La menor fue traslada de manera provisional a un hogar de protección. (Foto: Shutterstock)

La menor fue traslada de manera provisional a un hogar de protección. (Foto: Shutterstock)

La menor sufría maltrato físico y negligencias por personas que no eran sus familiares.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), reportó el rescate de una pequeña de 9 años en el departamento de Huehuetenango.

Según el reporte, era privada de alimentos si no aportaba dinero al hogar donde residía. Por ello, salía a las calles a vender.

Las autoridades aún investigan, ya que la menor expresó durante la entrevista, que estas personas con quienes convivía de manera negligente, no eran sus familiares.

Hasta ahora, se desconoce el paradero de su familia.

