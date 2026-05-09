Pequeño zorro es captado al salir de madriguera en Petén (video)

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Un zorrito fue captado justo cuando salió de su madriguera para explorar el mundo.

El cachorro se encontraba en un agujero por debajo del suelo cuando salió viendo todo a su alrededor.

"La biosfera maya nos regala esto: un zorrito en su hábitat", escribió Gerard Méndez, quien experimentó el momento en la naturaleza y compartió el video en sus redes sociales.

El evento ocurrió en Naranjo-Sa'al, antigua ciudad y reino maya del periodo Clásico, que se ubica al noreste de Petén, Guatemala, cerca de Melchor de Mencos.

Fundada alrededor del 400 a.C., fue una potencia regional (el tercer sitio más grande tras Tikal y El Mirador) con una extensión de 2000 km² que funcionó como enclave estratégico entre Tikal y Calakmul.

Zorro gris

Habita distintos bosques de Guatemala, entre ellos Petén, destaca por su pelaje plateado con tonalidades rojizas. De hábitos nocturnos y solitarios, a menudo visto en áreas selváticas, también habita los barrancos de la ciudad de Guatemala, llenos de diversidad natural.

Foto: Petén Guatemala.

Es uno de los pocos cánidos que puede trepar árboles con agilidad para buscar alimento o escapar de amenazas. Se alimenta de pequeños animales, ardillas, pájaros, ratones, insectos y frutos, cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico de la selva maya.

La especie está en alto riesgo de extinción debido a la reducción de su hábitat, forzándolo a acercarse a núcleos humanos en busca de comida, es allí donde el hombre lo ataca por miedo o por buscar en aves domésticas su sustento.

Construye madrigueras subterráneas, cuevas naturales, huecos entre rocas o troncos caídos para anidar y criar, generalmente en primavera. La hembra prepara estos refugios con materiales secos, buscando lugares densos y ocultos.

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