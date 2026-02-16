Versión Impresa
Percance vial en la calzada Aguilar Batres afecta el tránsito hasta el Periférico

  • Por Reychel Méndez
16 de febrero de 2026, 06:45
El transporte botó carga pesada y el tránsito se ha visto afectado. (Foto: Captura de video/PMT Villa Nueva)

El paso ha quedado liberado pero ha afectado el tránsito hasta el Periférico

Un percance vial sucedió en las primeras horas de la mañana de este lunes 16 de febrero, un vehículo de transporte pesado botó carga en la 46 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres con dirección hacia el sur. 

En las imágenes se puede observar que lo que el transporte pesado trasladaba tubos y uno de ellos cayó a la cinta asfáltica impidiendo la circulación.

Según información compartida por Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, los obstáculos fueron retirados y el paso ha sido liberado, sin embargo, el tránsito se ha visto afectado hasta inmediaciones del Periférico. 

Las autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación. 

