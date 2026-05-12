Anuncian cierre de carriles en la ruta Interamericana

Las labores se desarrollarán entre el 13 y el 18 de mayo.
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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, COVIAL dio a conocer por medio de un comunicado este martes 12 de mayo, que se realizarán trabajos de mantenimiento de la carretera en el tramo que conecta a Mixco y San Lucas Sacatepéquez.
Por medio de su comunicado indicaron que los trabajos corresponderán a la reparación en planchas de concreto y cunetas longitudinales, las cuales se ejecutarán utilizando concreto hidráulico con acelerante de fraguado.
Estas reparaciones se iniciarán este miércoles 13 de mayo y se tiene programado que concluirán el lunes 18 de mayo. Estos serán los puntos en los que trabajarán:
- Carril derecho: Kilómetros 22.1, 22.5, 22.9, 24.9 y 25.4.
- Carril central: Kilómetro 22.9.
Cabe resaltar que estos puntos se ubican en sentido de Mixco hacia San Lucas Sacatepéquez. Por lo que las autoridades recomiendan tomar tiempo de anticipación si se pretende circular por el área y pide a los conductores transitar con precaución.