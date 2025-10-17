Hay expectativas y dudas por designación de Villeda Sandoval como titular del Mingob

-

Según analistas en temas de seguridad, la designación de Villeda Sandoval abre expectativas por su formación judicial, pero genera dudas operativas.

Luego de que el Gobierno anunciara la desingación de Marco Antonio Villeda Sandoval como Ministro de Gobernación (Mingob), varias voces opinaron sobre su trayectoria como juez y las expectativas que existen sobre el puesto al que llegará en la cartera del interior.

Francisco Quezada, investigador de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que el perfil judicial de Villeda, está bastante apegada a temas de justicia criminal, por lo que llevará esa perspectiva en su gestión. Sin embargo, explicó que, aunque no lo conoce personalmente, entiende que su principal reto será enfrentar la complejidad del ministerio, que no solo abarca seguridad, sino también un importante componente administrativo.

"El Ministerio de Gobernación necesita muchísima gerencia, porque es muy grande", señaló Quezada, quien agregó que el perfil ideal para este cargo no es necesariamente el de un experto en seguridad, sino alguien con habilidades gerenciales sólidas para saber delegar y construir un equipo bien integrado.

Marco Antonio Villeda Sandoval es el recién designado Ministro de Gobernación. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Quezada enfatizó que el nuevo ministro debe tener presente los grandes retos que enfrenta, especialmente en el sistema penitenciario, un problema que aún no se ha resuelto y que podría representar una carga difícil si no se atiende con urgencia. El sistema penitenciario es un tema que sigue poroso y si no lo resuelven, el nuevo ministro va a tener una nota dura", advirtió.

Respecto a los desafíos reconoció que el Mingob es tan complejo, que algunos incluso han sugerido fraccionarlo, pues abarca desde el sistema penitenciario y la Policía Nacional, hasta la inteligencia y otras funciones, manejando a más de 50 mil personas.

Por eso, insistió en que quien asuma el cargo debe tener un perfil gerencial muy completo, capaz de administrar este gran aparato aunque no sea experto en criminología.

Metas realistas

En cuanto a las recomendaciones para Villeda, Quezada hizo un llamado a establecer metas realistas y alcanzables en un plazo corto, de aproximadamente dos años. "Tienen que ponerse pocas metas, pero bien hechas", enfatizó y advirtió que "no es viable intentar abarcar todo ni hacer cambios radicales", como remover a todos los mandos medios, porque una persona que llega sin experiencia necesitará tiempo para aprender, mismo que se pierde si además se enfoca en la campaña electoral.

Quezada indicó que los objetivos prioritarios deben estar en el sistema penitenciario, trabajando con los recursos actuales, y no en promesas difíciles de cumplir como construir una cárcel de gran magnitud, que ya no se logró en dos años. También señaló que el nuevo ministro debe preparar cuadros nuevos de policías para que, a mediano plazo, se puedan ver resultados concretos, aunque no sean inmediatos.

Reto penitenciario

María del Carmen Aceña, vicepresidenta del CIEN, también dio su opinión sobre el recién designado ministro de Gobernación, de quien expuso que no lo conoce personalmente, pero destacó que su perfil como juez de carrera podría facilitar una mejor coordinación con el Organismo Judicial.

Aceña valoró positivamente su formación académica: es abogado y notario, con una maestría en Derecho Penal y estudios en Ciencias Políticas y Sociología. Esto, dijo, podría ser indispensable para abordar la profunda crisis del sistema penitenciario, al que calificó como "una universidad del crimen" y "prácticamente inexistente".

Sin embargo, expresó dudas sobre la experiencia del nuevo ministro liderando equipos, ya que ha trabajado más de forma individual. También señaló que aún se desconoce si hará cambios en la Dirección del Sistema Penitenciario.

Uno de los mayores retos, según Aceña, será enfrentar el repunte de homicidios, especialmente en áreas como Ciudad de Guatemala, Escuintla y municipios aledaños.

Dijo que la anterior administración ya tenía una estrategia, pero este año la violencia comenzó a aumentar debido al narcomenudeo y el accionar de pandillas.

Sobre la reciente fuga de reos de alta peligrosidad, Aceña advirtió que el nuevo ministro debe recapturarlos y garantizar que no vuelvan a escapar.

Propuso reforzar la cárcel de Renovación 1 con tecnología, controles biométricos y presencia del Ejército como medidas urgentes ante la falta de un centro de máxima seguridad.

Para concluir, destacó que la confianza del presidente en Villeda Sandoval y la pronta designación de sus dos viceministros podrían ser señales positivas, aunque enfatizó que el éxito dependerá de enfrentar con firmeza los desafíos que vive el país en materia de seguridad.

Respaldo social

Por su parte, el exministro de Gobernación y exfiscal Franciso Rivas, destaco en su cuenta de X: "Excelente designación! Toda la suerte y fuerza a Marco Villeda, su éxito dependerá del apoyo de todos, del que le brinde el ejecutivo, de que la mafia política empresarial no se intrometan en el ejercicio ministerial y respaldo social con que cuenta por ser un excelente juez.