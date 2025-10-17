El mensaje de Francisco Jiménez mientras se realizan allanamientos en el Mingob

Mientras se realizan allanamientos en el Ministerio de Gobernación, Jiménez sigue activo en sus redes sociales.
Esta tarde de viernes fiscales del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes en el Ministerio de Gobernación.
Esto debido a las renuncias del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el viceministro de Seguridad, José Portillo, y la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, como consecuencia de los 20 líderes del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel Fraijanes II.
Francisco Jiménez, quien no ha entregado el puesto, sigue activo en sus redes sociales, y este viernes publicó un mensaje apoyando a Marco Antonio Villeda, nombrado como nuevo ministro de Gobernación.
"Confío plenamente en que el Lic. Villeda y su equipo harán un gran papel", escribió Jiménez.
Asimismo, recalcó que en los próximos días entregará su puesto.
"Todos los sectores del país tenemos que apoyarlo", afirmó
Este fue el mensaje: