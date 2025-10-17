Estos son los perfiles del nuevo ministro y viceministros de Gobernación

-

Los nuevos funcionarios tienen amplia experiencia profesional.

OTRAS NOTAS: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

Dos días después de que el presidente Bernardo Arévalo anunciara que aceptó las renuncias de Francisco Jiménez, como ministro de Gobernación y los viceministros José Portillo y Claudia Palencia, dio a conocer quienes serán sus sustitutos.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) compartió información sobre el perfil de los nuevos funcionarios.

En el caso del próximo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien fungió como juez por más de 30 años el Organismo Judicial, fue juez Internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras y magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

El ministro recientemente nombrado tiene más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre su hoja de vida también destaca que fue juez de extinción de dominio, catedrático universitario, es abogado y notario, posee una maestría en Derecho Penal y estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Villeda Sandoval ha sido dos veces candidato a fiscal general y en el 2010 logró integrar la lista de seis perfiles para ser el jefe del Ministerio Público (MP), donde a la postre fue electa Claudia Paz y Paz Bailey.

Durante su paso en el Juzgado de Extinción de Dominio, resalta que en septiembre de 2025 un Tribunal de Apelaciones confirmó una sentencia de Villeda contra el expresidente Otto Pérez Molina.

Entre sus experiencias que no son directamente ligadas al sistema de justicia resalta que el nuevo ministro de Gobernación fue durante 14 años consecutivos el capitán de la Selección Nacional de Balonmano.

En ese lapso logró ser cinco veces campeón centroamericano y en 2001 fue reconocido como el mejor jugador de balonmano de todos los tiempos por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

Viceministros

La Secretaría también compartió información de los funcionarios que estarán al frente del Primer Viceministerio de Seguridad y el Quinto Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

El viceminsitro de Seguridad designado ya había estado en el mismo cargo en 2019. (Foto: SCSP / Soy502)

Estuardo Roberto Solorzano Elias, designado como viceministro de Seguridad, tiene más de 40 años de experiencia y resalta que en 2019 ya desempeñó el mismo cargo en la administración presidencial de Jimmy Morales y cuando Enrique Degenhart fungía como ministro de Gobernación.

Entre la experiencia profesional del funcionario está que fue director de Investigaciones Criminalísticas del MP hasta 1999, fue inspector General Sistema Nacional de Seguridad y subdirector de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia.

Asimismo, ha sido consultor para la Reforma Policial, especializado en control interno e inteligencia y ha registrado colaboraciones con la extinta Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos y ha sido gerente de Seguridad en el sector privado.

El nuevo viceministro Antinarcóticos tiene más de 18 años de experiencia en seguridad fronteriza. (Foto: SCSP / Soy502)

Víctor Hugo Cruz Reynoso, quién asumirá como viceministro Antinarcóticos tiene más de 18 años de experiencia en seguridad fronteriza en puertos de entrada terrestre, aéreos y marítimos, tiene una licenciatura en Criminología y Criminalística.

Asimismo, es catedrático universitario en la Escuela de Criminología de la Universidad Mariano Gálvez y experto en Aduanas, Migración e investigación de estructuras transnacionales de narcotráfico, migración ilegal y contrabando.

Ha sido gerente de desarrollo de proyectos para agencias del Estado en unidades especializadas en la investigación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, contrabando y migración ilegal y fue fundador de la Unidad Especial de Búsqueda de Fugitivos.