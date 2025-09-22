Perfumerías Fetiche presenta la nueva fragancia Tous Kaos

-

Perfumerías Fetiche anunció el lanzamiento oficial en Guatemala de Kaos, la más reciente fragancia de Tous, inspirada en uno de los diseños más icónicos de la marca.

Desde sus inicios, Tous ha marcado tendencia en el mundo de la joyería y los accesorios. Después del famoso oso, el estampado Kaos se convirtió en otro de sus símbolos más reconocidos a nivel internacional. Ahora, este patrón se transforma en un eau de parfum magnético y atrevido.

La historia detrás de este emblema se remonta al año 2000, cuando un patrón deformado en el diseño original inspiró a Rosa Tous a llamarlo "un caos maravilloso", dando origen a lo que hoy se conoce como Kaos.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Un perfume audaz y femenino

La fragancia Kaos ha sido creada por los perfumistas Ane Ayo y Olivier Cresp, quienes unieron experiencia y creatividad para dar vida a un aroma sofisticado y polifacético. Se caracteriza por:

Notas de salida: bergamota, limón, sorbete de frutos rojos y pera jugosa.

bergamota, limón, sorbete de frutos rojos y pera jugosa. Corazón floral: jazmín Sambac, pétalos de rosa y un toque de melocotón.

jazmín Sambac, pétalos de rosa y un toque de melocotón. Fondo moderno: maderas blancas, almizcle, musgo cristal y praliné.

El resultado es un perfume floral, frutal y amaderado, que refleja la esencia de una mujer espontánea, optimista y poderosa, capaz de asumir nuevos retos con creatividad y estilo propio.

(Imagen cortesía: Perfumerías Fetiche)

Diseño con identidad Tous

El frasco y el estuche de Kaos retoman el diseño abstracto que lo distingue, en tonos PinKaos con detalles en relieve glossy que resaltan el logotipo de la marca. Su estética moderna refuerza la personalidad vanguardista de esta fragancia.

Kaos es, además, un eau de parfum vegano, elaborado con un 89% de ingredientes de origen natural, reafirmando el compromiso de Tous con la innovación responsable.

La nueva fragancia ya está disponible en todas las tiendas físicas de Perfumeria Fetiche y también en línea, ingresando aquí.