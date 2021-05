Misil cae en edificio cercano al lugar donde se transmitía en vivo el bombardeo israelí

La periodista Youmna Al Sayed se encontraba dando un reporte en vivo desde la Franja de Gaza, acerca de los bombardeos que mantiene el Ejército de Israel en el área, cuando un misil cayó cerca del edificio donde ella se encontraba.

Durante una transmisión en vivo de la cadena Al Jazeera, en la Franja de Gaza, se escucharon varios bombardeos. Repentinamente, uno de los misiles cayó en un edificio cercano a donde se transmitía y la corresponsal Youmma Al Sayed y el equipo periodístico tuvieron que resguardarse a toda prisa.

"¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí, tengo que bajar!", dijo Al Sayed, mientras Al Jazeera mostraba imágenes del bombardeo.

"La destrucción es enorme, este es uno de los edificios más grandes. El edificio no ha caído aún, no ha caído aún, lo que significa que lanzarán más cohetes contra él", dijo la periodista al regresar frente a la cámara.

This is the moment an Israeli airstrike struck a high-rise building in Gaza as journalist Youmna Al Sayed reported live for Al Jazeera from a neighbouring building on Wednesday. pic.twitter.com/bTXGjqdasV — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 14, 2021

La tensión en la Franja de Gaza ha tenido escalada esta semana. Hasta el momento se reportan más 120 muertos, de los cuales casi el 90% son palestinos; además de cientos de heridos, también en su mayoría palestinos.