Video: graban el momento justo en el que perros muerden a maestra durante desfile

Vecinos solicitan apoyo a las autoridades debido a que es recurrente este tipo de casos en el lugar por la gran cantidad de perros callejeros.
Un grupo de perros en condición de calle le mordieron la pierna a una profesora mientras se realizaba una actividad en una de las calles de Totonicapán.
Se realizaba un desfile cívico en conmemoración de la Independencia de Guatemala, en el que los niños avanzaban con tranquilidad ante la mirada de los caninos.
Pero en el momento en el que la maestra que acompañaba a los alumnos pasó a la par de los animales, estos la atacaron repentinamente.
La maestra que evidentemente se mostró adolorida logró continuar su camino en compañía de otra dama, quien se acercó a auxiliarla.
De momento, no se reportaron más incidentes durante este desfile, que quedó en un susto tanto para los menores como para las personas que observaban la actividad.