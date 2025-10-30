¡Persecución! Un empleado evita secuestro de compañero en la zona 7 (video)

Cámaras de vigilancia captaron un secuestro fallido ocurrido el pasado 16 de octubre en la colonia Kaminal Juyú I, en la zona 7 capitalina.
Recientemente cámaras de vigilancia lograron captar las imágenes de un secuestro fallido en la 6a. calle y 25 avenida de la colonia Kaminal Juyú I, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
El video fue compartido este miércoles por el noticiero televisivo Noti7, en el cual se observa lo sucedido el pasado 16 de octubre en un hecho protagonizado por presuntos secuestradores y un empleado.
Las imágenes revelan el momento en que un picop de color negro persigue a otro picop de color gris, donde se transportaban dos sujetos y la víctima que habría sido secuestrada.
Posteriormente, en la misma calle se ve de nuevo el picop negro conducido por un compañero de trabajo de la víctima, persiguiendo a los dos individuos, quienes corrían tras haber dejado abandonado el otro automotor.
Segundos después aparece una patrulla de la PNC y un agente intenta detener a uno de los hombres quien huye del lugar.