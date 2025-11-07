Versión Impresa
¡En video! Así fue la persecución contra narco guatemalteco en El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de noviembre de 2025, 11:14
Ambos hombres intentaron acelerar la lancha para huir de la ley. (Foto: Redes Sociales)&nbsp;

El uso de "lanchas rápidas" para el trasiego de droga es una modalidad recurrente en la región. La persecución en El Salvador, con apoyo aéreo, subraya la cooperación binacional necesaria para interceptar estas embarcaciones que operan cerca de las costas.

Una persecución área inició esta mañana de viernes 7 de noviembre, luego de que una lancha estuviera cargada de droga.

Ante este hecho, se logró la captura de Jarinton Javier Ruiz, de origen nicaragüense, y del guatemalteco Luis Alfredo García Guevara.

Los hombres fueron detenidos tras haber comenzado a ser perseguidos en una lancha en las aguas de la playa La Bocana de Mizata, por parte de la Fuerza Aérea de El Salvador.

(Foto: redes sociales)
Al llegar a la playa, corrieron hacia una zona boscosa para huir de la ley.

Sin embargo, en el hecho se logró la captura de Ruíz, mientras que momentos posteriores, la Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a García Guevara, mientras que la mercancía fue retenida por las autoridades.

Este fue el cargamento de droga que era transportado en la lancha. (Foto: redes sociales)
Esta era la velocidad en la que se transportaban: 

