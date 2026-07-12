VIDEO: persecución policial termina con captura de presunto pandillero

Video de seguridad registró el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) persiguió y capturó a un presunto pandillero.
OTRAS NOTICIAS: Recolectan ayuda para "Don Marito" tras perder su casa en incendio
Una intensa persecución policial se registró en Villa Canales la tarde del sábado 11 de julio.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron neutralizar un supuesto pandillero.
Según información preliminar, el hombre intentó escapar al verse sorprendido por las autoridades, quienes aun no han revelado el crimen que cometió.
Las imágenes muestra cómo el sujeto huye a toda velocidad en medio de los disparos, mientras es perseguido. Finalmente, se logro la captura.
Mira aquí el momento:
Esta zona del país es considerada un punto crítico debido a la presencia de estructuras criminales que operan mediante extorsiones y ataques armados contra el transporte público.
La PNC ha reforzado los patrullajes en el sector sur como parte de planes de seguridad para reducir los homicidios. Los operativos suelen incluir persecuciones en zonas residenciales y comerciales, donde los agentes deben intervenir ante denuncias ciudadanas directas.