Peter Pan y El Estreno, dos obras teatrales para la familia

La cartelera del Teatro Lux cuenta con dos opciones que prometen cautivar a públicos de todas las edades. Se trata de Peter Pan, un espectáculo familiar lleno de magia y fantasía, y El Estreno, comedia para adultos que mezcla risas y drama
Ambas producciones están dirigidas por el reconocido director mexicano Ricardo Díaz y cuentan con un elenco de actores guatemaltecos de primer nivel.
La propuesta, que fue posible gracias a la alianza BAC y Saravandah Producciones, busca diversificar la oferta cultural del país y acercar al público a montajes escénicos de calidad.
Detalles
A decir de los productores, Peter Pan, basada en la obra de J.M. Barrie, ofrece una versión renovada que invita a reflexionar sobre la infancia, la libertad y la imaginación, con un lenguaje visual dinámico y una producción vibrante.
Por su parte, El Estreno es una divertida mirada a los enredos previos a una función teatral: egos, nervios, expectativas y mucho humor.
"Con esta propuesta, se reafirma el compromiso de impulsar el arte nacional y hacer del teatro una experiencia accesible, divertida y transformadora para todos", comentó Marco Tulio Chang, Gerente de Mercadeo de BAC Guatemala.
Como parte de su iniciativa #MomentosBAC, la entidad bancaria ofrece descuentos especiales: 25 % para tarjetahabientes American Express y 15 % para clientes BAC, Visa o Mastercard.
Toma nota
Peter Pan
- Funciones: del 2 de agosto al 21 de septiembre
- Horarios: sábados 16:00 horas y domingos a las 11:00
El Estreno
- Funciones: del 1 de agosto al 20 de septiembre
- Horarios: viernes y sábados a las 20:00
- Entradas: tienen un costo de Q180 + 20 quetzales por fee de boletería y pueden adquirirse en www.eticket.gt o en taquilla.