Peter Pan y El Estreno, dos obras teatrales para la familia

La cartelera del Teatro Lux cuenta con dos opciones que prometen cautivar a públicos de todas las edades. Se trata de Peter Pan, un espectáculo familiar lleno de magia y fantasía, y El Estreno, comedia para adultos que mezcla risas y drama

Ambas producciones están dirigidas por el reconocido director mexicano Ricardo Díaz y cuentan con un elenco de actores guatemaltecos de primer nivel.

La propuesta, que fue posible gracias a la alianza BAC y Saravandah Producciones, busca diversificar la oferta cultural del país y acercar al público a montajes escénicos de calidad.

Al final de la presentación, se puede compartir algunos momentos con el elenco. (Foto: Redes sociales)

Detalles

A decir de los productores, Peter Pan, basada en la obra de J.M. Barrie, ofrece una versión renovada que invita a reflexionar sobre la infancia, la libertad y la imaginación, con un lenguaje visual dinámico y una producción vibrante.

Por su parte, El Estreno es una divertida mirada a los enredos previos a una función teatral: egos, nervios, expectativas y mucho humor.

Las presentaciones serán los viernes y sábados a las 20:00 horas. (Foto: Sandra Sebastián)

"Con esta propuesta, se reafirma el compromiso de impulsar el arte nacional y hacer del teatro una experiencia accesible, divertida y transformadora para todos", comentó Marco Tulio Chang, Gerente de Mercadeo de BAC Guatemala.

Como parte de su iniciativa #MomentosBAC, la entidad bancaria ofrece descuentos especiales: 25 % para tarjetahabientes American Express y 15 % para clientes BAC, Visa o Mastercard.

Toma nota

Peter Pan

Funciones: del 2 de agosto al 21 de septiembre

Horarios: sábados 16:00 horas y domingos a las 11:00

El Estreno