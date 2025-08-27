Versión Impresa
El Show "Un Mundo Mágico" se presentará en Guatemala

  • Por Selene Mejía
27 de agosto de 2025, 17:14
Mundo Mágico viene a Guatemala. (Foto: Oficial)

El show "Un Mundo Mágico" trae a tus personajes favoritos del cine y la televisión para que goces en familia. 

Hello Kitty, Stitch, Barbie, las princesas más queridas de los cuentos de hadas, Olaf y algunos clásicos de los videojuegos como Mario Bros., se darán cita en el país con bailes, color y diversión. 

Una adaptación teatral llena de magia transportará a muchos a las historias que mercaron varias generaciones, con luces, música, efectos especiales y muchos otros factores que harán del show, algo inolvidable.

mundo mágico

¿Cuándo podrás disfrutarlo?

Se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a partir de las 3:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones Visión, ubicado en la 4a. Calle 23-03, zona 14.

Cómo obtener tus entradas

Están a la venta a través de la página web de Smart Ticket. Ingresa aquí

Precios y localidades disponibles

Preventa

Gold: Q465.00

VIP: Q310.00

Preferencial: Q195.00

Precio normal

Gold: Q664.29

VIP: Q442.86

Preferencial: Q287.57

