El Show "Un Mundo Mágico" se presentará en Guatemala

El show "Un Mundo Mágico" trae a tus personajes favoritos del cine y la televisión para que goces en familia.
Hello Kitty, Stitch, Barbie, las princesas más queridas de los cuentos de hadas, Olaf y algunos clásicos de los videojuegos como Mario Bros., se darán cita en el país con bailes, color y diversión.
Una adaptación teatral llena de magia transportará a muchos a las historias que mercaron varias generaciones, con luces, música, efectos especiales y muchos otros factores que harán del show, algo inolvidable.
¿Cuándo podrás disfrutarlo?
Se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a partir de las 3:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Convenciones Visión, ubicado en la 4a. Calle 23-03, zona 14.
Cómo obtener tus entradas
Están a la venta a través de la página web de Smart Ticket. Ingresa aquí.
Precios y localidades disponibles
Preventa
Gold: Q465.00
VIP: Q310.00
Preferencial: Q195.00
Precio normal
Gold: Q664.29
VIP: Q442.86
Preferencial: Q287.57