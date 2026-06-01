La pareja acusada de engañar a guatemaltecos con inversiones desde Telegram

Una pareja convencía a sus víctimas de invertir su dinero a cambio de duplicar los montos. Las autoridades los arrestaron por estafa.
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Un hombre identificado como Edy "N", de 24 años, fue capturado por agentes policiales de la comisaría 74, en la finca Santa Barbara Pastores, Sacatepéquez, al ser sindicado de Estafa Propia.
El hombre era solicitado por un juzgado de Huehuetenango, luego que fuera señalado de realizar estafas por medio de la aplicación de mensajería "Telegram", solicitando depósitos y prometiendo duplicar el monto de las inversiones.
La forma en la que operaba se desarrollaba luego que contactaba a personas por medio de la aplicación, a quienes ofrecía supuestas oportunidades de inversión, con productos de línea blanca, prometiendo duplicar las cantidades de dinero, induciéndola a realizar depósitos por diferentes montos.
Sobre su pareja
El pasado 2 de mayo fue capturada su conviviente Jacqueline "N", de 21 años, en el cantón Concepción, San Lorenzo El Tejar, Pastores, Sacatepéquez.
La mujer era buscada por la justicia ya que también fue señalada de estafa propia.