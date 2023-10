El petróleo registra fuerte aumento en su precio este viernes

-

El precio del barril del petróleo aumento su precio durante la jornada de este viernes.

Los precios del petróleo subieron fuertemente este viernes luego de los ataques estadounidenses en Siria sobre objetivos vinculados a Irán, que hacen temer una escalada de tensiones en Medio Oriente que podría afectar el suministro de crudo.

El West Texas Intermediate (WTI) para en diciembre ganó 2.80% a US$85.54 dólares.

"El petróleo es el principal medidor del riesgo geopolítico, ya que los precios aumentan cuando la prima de guerra sube", resumió Edward Moya, analista de Oanda.

Moya relativizó de todas maneras el impacto de la situación en el mercado, ya que "hubo pocas perturbaciones en el suministro de crudo".

De todos modos los precios del crudo saltaron el jueves luego de ataques aéreos estadounidenses a instalaciones iraníes en Siria.