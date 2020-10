Pfizer pedirá autorización urgente por vacuna contra Covid-19

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció este viernes que planea solicitar una autorización de emergencia para su vacuna contra el Covid-19 a fines de noviembre; unas dos semanas después de las elecciones.

"Permítanme ser claro, suponiendo que los datos sean positivos, Pfizer solicitará una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos poco después de que culmine la etapa de seguridad, en la tercera semana de noviembre", dijo Albert Bourla en una carta abierta publicada en las redes sociales.

Transparency is important so I’d like to provide greater clarity around the timelines for @pfizer’s #COVID19 vaccine and the 3 key areas where we must demonstrate success in order to submit for Emergency Use Authorization (EUA) or Approval: https://t.co/EVSnMNoeRQ — AlbertBourla (@AlbertBourla) October 16, 2020