Picop cae a barranco: deja cinco fallecidos y cinco heridos en Chicacao

Las víctimas que se transportaban en el vehículo, regresaban de un paseo familiar cuando sufrieron el accidente en Chicacao, Suchitepéquez.

Lo que inició como un paseo familiar en Sololá, terminó en un trágico accidente de tránsito la noche del pasado jueves 1 de enero en Chicacao, Suchitepéquez.

En dicho lugar, un picop en el que se transportaban 10 personas, cayó a un barranco de entre 75 y 100 metros de profundidad.

Socorristas trabajaron durante horas para rescatar los cuerpos sin vida y a los sobrevivientes. (Foto: Henry de León/colaborador)

Aparentemente, el conductor del vehículo perdió el control por fallas mecánicas del mismo, y tras el percance vial, se alertó a la Brigada de Socorro de la localidad y a los Bomberos Voluntarios.

Fallecidos

En el lugar quedaron cinco personas fallecidas, de las cuales dos fueron halladas hasta este viernes, debido a que la oscuridad y profundidad del barranco no permitieron que fueran localizadas inmediatamente.

Los fallecidos fueron identificados como:

Juan Ordoñez Ruiz , de 64 años.

, de 64 años. María Enriqueta Ey , de 64.

, de 64. Julia Aracely Ordoñez Ey , de 31.

, de 31. Pedro Ismael Ventura González , de 35.

, de 35. Santiago Emilio Ventura Ordoñez, de 3.

Estas últimas dos personas era un padre y su hijo, quienes estaban hasta en la profundidad del lugar, siendo los localizados este 2 de enero.

Heridos

Mientras tanto, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de las cuales tres de ellas, fueron posteriormente llevadas al Hospital Nacional de Mazatenango, señaló la Brigada de Socorro.

Estas personas fueron identificadas como:

Mirna Elizabeth Ordóñez , de 18 años, con politraumatismo y contusión en pierna derecha.

, de 18 años, con politraumatismo y contusión en pierna derecha. Camila Ordóñez , de 5, con politraumatismo y contusión en codo derecho.

, de 5, con politraumatismo y contusión en codo derecho. Ana Ordóñez , de 33, con politraumatismo de cráneo.

, de 33, con politraumatismo de cráneo. Damaris Coche , de 28, con politraumatismo y crisis nerviosa.

Ingrid Elizabeth Paul, de 27, con politraumatismo y contusión en pierna izquierda.

Asimismo, las autoridades le solicitan a los ciudadanos evitar transportarse en vehículos sobrecargados para evitar que sucedan este tipo de tragedias.

*Con información de Henry de León / colaborador.