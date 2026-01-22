Picop cae a una hondonada y una mujer queda fallecida

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 22 de enero, donde un picop cayó a una hondonada en la aldea San Nicolás, Quetzaltepeque, Chiquimula.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y confirmaron que una mujer fue localizada sin vida. Presuntamente la fallecida iba a bordo del vehículo.

Además, un hombre resultó herido tras el percance vial, por lo que recibió atención prehospitalaria por los socorristas.

El cuerpo de la víctima mortal quedó a un costado del picop. (Foto: Asonbomd)

Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que puedan realizar las diligencias de ley ante el deceso de una de las víctimas.

De momento, estas personas aún no ha sido identificadas, ante el trágico accidente, del cual se desconocen las causas que lo pudieron provocar.

El picop cayó a una hondonada por causas no establecidas. (Foto: Asonbomd)