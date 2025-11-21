Picop colisiona con auto deportivo en ruta a Santa Lucía Milpas Altas

La colisión se registró en el kilómetro 27.5 de la ruta a Santa Lucía Milpas Altas e involucró a un picop y un Ferrari, que acaparó la atención en redes sociales.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que la tarde de este viernes 21 de noviembre se registró un accidente de tránsito.
En el percance vial se vieron involucrados un picop y automóvil deportivo, el cual se trata de un Ferrari de color rojo, por lo que llamó la atención de los internautas en las redes sociales.
En las imágenes se observan los leves daños en la parte trasera del carro deportivo, tras el golpe recibido por el picop, los usuarios comentaban que a pesar de no haber sido grave, los costos son elevados por el tipo de vehículo.
Esta colisión se suscitó en el kilómetro 27.5 de la ruta hacia Santa Lucía Milpas Altas, donde solamente se reportaron daños materiales.
Ambos conductores tuvieron que llegar a un acuerdo para saldar los daños ocasionados.