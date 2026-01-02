Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Picop vuelca y deja siete heridos en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
02 de enero de 2026, 10:22
El accidente de tránsito se registró en San Antonio La Paz, El Progreso. (Foto: captura de video de Provial)

El accidente de tránsito se registró en San Antonio La Paz, El Progreso. (Foto: captura de video de Provial)

Uno de los carriles se encuentra obstruido debido a que las autoridades atienden la emergencia en el lugar.

OTRAS NOTICIAS: La niña de 6 años que se había extraviado en las playas del Puerto San José (video)

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, en El Progreso.

El conductor de un picop perdió el control del mismo por motivos que se desconocen, provocando que el vehículo volcara.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentra en el lugar y reportó que tras el percance vial, siete personas resultaron heridas.

Las víctimas son atendidas por los Bomberos Municipales Departamentales.

Además, se encuentra bloqueado el carril derecho con dirección hacia el norte, señaló Provial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar