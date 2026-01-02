Picop vuelca y deja siete heridos en ruta al Atlántico

Uno de los carriles se encuentra obstruido debido a que las autoridades atienden la emergencia en el lugar.
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, en El Progreso.
El conductor de un picop perdió el control del mismo por motivos que se desconocen, provocando que el vehículo volcara.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentra en el lugar y reportó que tras el percance vial, siete personas resultaron heridas.
Las víctimas son atendidas por los Bomberos Municipales Departamentales.
Además, se encuentra bloqueado el carril derecho con dirección hacia el norte, señaló Provial.