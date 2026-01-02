La niña de 6 años que se había extraviado en las playas del Puerto San José (video)

PNC rescata a niña de 6 años en Puerto San José



En un emotivo reencuentro, la Policía Nacional Civil entregó sana y salva a la niña Zoé , de 6 años, a sus padres, quienes por más de 2 horas de angustia la buscaban en el puerto San José, Escuintla. pic.twitter.com/T6oeizGWwt