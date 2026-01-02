Versión Impresa
La niña de 6 años que se había extraviado en las playas del Puerto San José (video)

  • Por Geber Osorio
02 de enero de 2026, 08:29
La menor se extravió entre la multitud de personas. (Foto: archivo/Soy502)

La menor se habría extraviado entre la multitud de personas que se encontraban en las playas del Puerto San José.

Una niña de 6 años se extravió a las 16:30 horas del pasado jueves 1 de enero en las playas del Puerto San José, en Escuintla.

Familiares angustiados dieron aviso a las autoridades para que apoyaran con la búsqueda de la menor, quien llevaba varios minutos sin ser encontrada.

El Departamento de Material Móvil de la Policía Nacional Civil (PNC) logró localizar a la niña Zoe aproximadamente a las 19:00 horas, tras más de dos horas de búsqueda, según informaron las autoridades.

Posteriormente, fue entregada sana y salva a sus familiares, quien en un conmovedor y emotivo abrazo se reencontraron con la menor.

Mira aquí el video:

