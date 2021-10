Joven pide apoyo para ancianos vendedores de dulces

Una joven se conmueve ante la situación de unos ancianos vendedores de dulces y pide a la población que los apoye. A su vez, ella recibe un regalo especial de ellos.

La tarde de este sábado, una usuaria de Twitter ha compartido la historia de los ancianos con quienes ha tenido contacto y ha quedado conmovida por el gesto que ellos tuvieron con ella. Así es como ella relata la historia.

"Tienen un cuarto en El Trébol y todas las mañanas salen desde las 5 de la mañana, a pie, para poder vender dulces y pagar su dormitorio y medicinas (ella es diabética). Hoy que salí a comprarle unos dulces les dije: ¿Cómo han estado?", cuenta Jimena en su red social.

A lo que la señora le contesta: “Hay nena, más o menos. Con estas lluvias hay días que solo vendo Q5.00, y ya el 25 tengo que pagar mi cuarto. La verdad no me importa no comprar mis medicinas, pero sí necesito el dinero del cuarto”.

La pareja circula en zona 14 antes del medio día. (Foto: Twitter)

"Pero ahí vamos luchando cada día”, continúa la señora. Y antes de que la joven se fuera le dijo: “Nena, ¿usted es católica? Es que hace mucho tenía esto para usted, es un regalo”. Le dio un rosario.

Dijo que se quedó sin palabras, pues detalla que en medio de la necesidad de esa pareja, aún pensaron en ella y le dieron un regalo. "Les pido a todos que me ayuden a ayudarlos. Cualquier cosa es bienvenida", narra la joven mientras muestra una foto del obsequio.

Jimena pide apoyo para recolectar fondos para comprar sus medicinas (toma lírica de 300mg) y ayudarlos a pagar la renta de su cuarto. Y para aquellos que deseen apoyar comprándole dulces a la pareja, ellos por lo regular pasan por zona 14 a mediodía, y los fines de semana entre 10:00 y 11:00 a. m., describe la joven.

Jimena dijo a Soy502 que va a habilitar una cuenta bancaria para poder realizar la recaudación de fondos y dará la información tan pronto cuando finalice esos detalles.