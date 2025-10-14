Diputados piden interpelación contra ministro de Gobernación

Diputados solicitaron la interpelación del funcionario.
OTRAS NOTICIAS: ¡Pelea por la vía! Ataque armado deja un fallecido en Suchitepéquez (video)
Diputados de diferentes bloques legislativos, solicitaron la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
A través de una carta, los congresistas, representantes de nueve bancadas, pidieron al presidente del Congreso, Nery Ramos, que se fije la fecha y hora para iniciar el juicio político contra Jiménez.
Esto debido a la fuga de 20 líderes del Barrio 18, ocurrida en Fraijanes II, la cual fue anunciada el domingo 12 de octubre.
"A efecto de que comparezca ante la Representación Nacional para explicar la fuga de uno de los centros carcelarios del país de 20 presos integrantes de una estructura criminal catalogada como altamente peligrosa a nivel nacional e internacional".
La carta fue firmada por diputados de los siguientes bloques: Viva, Todos, Nosotros, Vamos, Elefante, Unionista, UNE, Valor y Azul.