Pero lo que más impactó a sus seguidores, fue que durante la mayor parte de la grabación apareció sin maquillaje. La opinión de los internautas se dividió, por una parte los que la apoyaron a continuar con la cara lavada y los que le pidieron usar sus cosméticos habituales.

“Liz eres hermosa, con maquillaje y sin maquillaje. Siempre te vas a ver muy hermosa. Te quiero”, “Liz, te ves linda sin maquillaje. Eres tan buena y cumples los retos. Eres mi youtuber favorita” o “Eres la mejor, hermosa”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en su canal de la plataforma digital.

La dinámica de este video era simple: la exconductora de Badabun hacía preguntas simples a sus seguidores, quienes se encargaban de definir el destino de la youtuber, ya sea bañarse con agua fría, maquillarse ella misma, comerse una fritura de la basura o hasta meterse al mar en ropa interior.

Aunque este clip fue compartido esta semana, se sabe que fue grabado hace meses porque la famosa cambió de look justo después de que cinco de sus ex compañeros denunciaron que fueron objeto de acoso sexual, homofobia, explotación laboral y estrés por parte del ex CEO de la plataforma, César Morales.

Lizbeth se quedó sin trabajo después de que se destapó el escándalo al interior de Badabun.

A pesar de su ausencia dentro del programa Exponiendo Infieles, producto estrella de Badabun, Rodríguez aún continúa usando su plataforma en YouTube para compartir videos creados recientemente y otros que grabó desde hace algunos meses.