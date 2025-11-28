Piloto de camión queda atrapado en la cabina tras accidente en San Pedro Ayampuc

-

Un camión cargado con Block se accidentó en la cumbre del Guayabo, San Pedro Ayampuc.

El piloto del camión quedó atrapado en la cabina después de accidentarse en la Cumbre del Guayabo.

Para liberar al herido fue necesario utilizar la "quijada de la vida" para sacarlo y estabilizarlo, ya que presentaba heridas y fracturas en varias partes del cuerpo, esto confirmado Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

En el camión viajaba un acompañante de copiloto, que también resultó con lesiones de consideración y fue rescatado por los socorristas.

Por el momento se desconoce el origen del accidente. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Debido al grado de las heridas, los bomberos trasladaron a ambos homres al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) , en la zona 6 capitalina.

Por el momento se desconoce la causa del choque y las autoridades no compartieron la identidad de los accidentados.

*Con información de Dirlyn González