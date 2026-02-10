Piloto de camión empotrado en zona 13 queda atrapado tras el impacto (video)

#PrecauciónAlTransitar



Camión de volteo empotrado en Avenida Hincapié y 28 calle zona 13; Bomberos Municipales trabajan para extraer al conductor, ambos sentidos permanecen bloqueados mientras se atiende la emergencia



