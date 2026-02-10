Versión Impresa
Piloto de camión empotrado en zona 13 queda atrapado tras el impacto (video)

  • Por Jessica González
10 de febrero de 2026, 11:49
El piloto quedó atrapado tras el impacto. (Foto: Conred)

Socorristas trabajan para sacarlo de los hierros retorcidos del camión.

EN CONTEXTO: Camión embiste varios vehículos y motocicletas en la zona 13 (video)

Un fatal accidente se registró este martes 10 de febrero en el final de la Avenida Hincapié, frente a Santa Fe, zona 13.

El conductor de un camión de carga perdió el control y embistió varios autos y motocicletas.

Tras el fuerte impacto, terminó empotrado en una vivienda.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, en donde asisten al piloto del camión que quedó atrapado entre los hierros del vehículo pesado.

Mira aquí el video: 

